الكنيسة الأسقفية توفر خدمة الشرح للصم والبكم خلال حفل تنصيب المطران الجديد

كتب: محمد الأحمدى

وفرت كاتدرائية جميع القديسيين فى الزمالك، التابعة للكنيسة الأسقفية خدمة شرح وإرشاد الصم والبكم الحاضرين فى حفل تنصيب المطران الجديد الدكتور سامى فوزى، وذلك خلفا للمطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية السابق.

ووفرت الكاتدرائية أيضا خدمة شرحا باللغات المختلفة للحاضرين الأجانب ومن الدول الأخرى لمتابعة ما يجرى من مراسم الاحتفالات المختلفة، ومراسم التسليم والتسلم بين المطران منير حنا وسامى فوزى.

وقال المطران الجديد سامى فوزى: نحظى بتشجيع الدولة المصرية فى عملية بناء الإنسان المصرى وهو ما نراه واضحا فى العمل الدؤوب لرئيس جمهوريتنا الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعمل بكل جد من أجل بناء مجتمع متقدم ناهض يقبل فكر الآخر ويقود إلى تنمية شاملة.