القومى للاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول وقياسات ميدانية لاداء الخدمة

كتبت نورا فخرى

أكد الدكتور حسام عبد المولي رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهود الجهاز في مجال العمل على تحسين جودة خدمات المحمول، مشيراً إلي توفير الجهاز ترددات جديدة للشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال مناقشة جودة خدمات المحمول في ضوء طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحوفي، بشأن سوء خدمة بعض الشبكات بمدينة دمنهور، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب، بشأن انقطاع الخدمة بقرية ميت الخولى عبد الله منذ سنوات.

وقال عبد المولي، إن الجهاز يقوم بإجراء قياسات ميدانية لمؤشرات جودة الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية وكذا على الطرق ويتم تحليل هذه النتائج من خلال أحدث الأجهزة العالمية للوقوف على جودة الخدمات ويتم مناقشة النتائج مع شركات المحمول باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحسين جودة الخدمات.

وأكد حسام عبد المولي، علي قيام الجهاز القومي للاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة محطات المحمول وهذه الإجراءات سوف تساعد كثيرا في تحسين جودة الخدمات.