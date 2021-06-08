القبض على عاطل يتاجر فى المواد المخدرة بالمطرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصر إجرامى بحوزته سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من المنطقة محل سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الاجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة" - كمية من مخدرى "البودر – الإستروكس" - ميزان حساس - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.