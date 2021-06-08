اليوم السابع
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القبض على عاطلين حاولا سرقة توك توك بالإكراه فى منشأة القناطر بالجيزة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 03:15 م
القبض على عاطلين حاولا سرقة توك توك بالإكراه فى منشأة القناطر بالجيزة توك توك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بالشروع في سرقة توك توك بالإكراه من قائده في منشأة القناطر، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

 

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد محاولة عاطلين سرقة توك توك بالإكراه من قائده، فانتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهمان استدرجا سائق التوك توك لسرقته بالإكراه، إلا أنه استغاث بالمواطنين، وتمكنوا من ضبطهما.

 

بمواجهة المتهمين، اعترفا أمام العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، باستدراج السائق بحجة توصيلهما، محاولين سرقته بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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