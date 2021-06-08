العربية: تعطل عمل عدد من المواقع الإخبارية العالمية بينها الجارديان

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن عدد من المواقع الإخبارية العالمية تعطلت عن العمل، ومنها الجارديان، وأفادت أيضًا بتعطل عمل الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية.
العربية: تعطل عمل عدد من المواقع الإخبارية العالمية بينها الجارديانالثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:29 م
الجارديان
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