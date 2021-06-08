العربية: تعطل عمل عدد من المواقع الإخبارية العالمية بينها الجارديان

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن عدد من المواقع الإخبارية العالمية تعطلت عن العمل، ومنها الجارديان، وأفادت أيضًا بتعطل عمل الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية.