اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:57 م
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العربية: تعطل عمل عدد من المواقع الإخبارية العالمية بينها الجارديان

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:29 م
العربية: تعطل عمل عدد من المواقع الإخبارية العالمية بينها الجارديان الجارديان
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن عدد من المواقع الإخبارية العالمية تعطلت عن العمل، ومنها الجارديان، وأفادت أيضًا بتعطل عمل الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية.


الجارديان

تعطل المواقع الالكترونية

الحكومة البريطانية

تعطل الجارديان

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