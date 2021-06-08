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الصحة: أول إنتاج من لقاح كورونا المصنع فى مصر بداية الشهر المقبل على الأكثر

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:48 ص
الصحة: أول إنتاج من لقاح كورونا المصنع فى مصر بداية الشهر المقبل على الأكثر خالد مجاهد
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن مصر ستتسلم شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سى، وسيتم الإعلان قريبا بأن مصر خالية من هذا الفيروس، مشيرا إلى أن مصر قد تسلمت حوالى 500 ألف جرعة من لقاح "سينو فاك "ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها بين فاكسيرا وشركة سينوفاك الصينية التي تم توقيعها فى شهر إبريل الماضى.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمة الإعلامى عمرو خليل، أن أول إنتاح للقاح سينوفاك سيكون خلال الأسبوع لثالث من الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل على الأكثر، مشيرا إلى أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بالعديد من المراحل منها الاختبارات والتعبئة والاعتماد وتخضع مرة أخرى للتحليل فى معامل هيئة الدواء للتاكد من فعاليتها ومامونيتها، مضيفا أنه يتم حاليا تجهيز المجمع الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر لتصنيع نوع أخر من اللقاحات من إحدى الدول الأوروبية داخل مصر، والذى  سيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرا إلى أن مصر من أوائل دول العالم التي اتخذت خطوة تصنيع اللقاحات.
 
وتابع مجاهد أنه تم التواصل مع الجانب الإنجليزى وتم الحصول على موعد مع السفير الإنجليزى وسيتلقى الدكتورة هالة زايد لشرح قرار بريطانيا حول مصر، مضيفا أن أعداد الإصابات قد بدأت في الانكسار وتم تجاوز ذروة إصابات الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

خالد مجاهد

فيروس كورونا

لقاحات كورونا

فيروس سى

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