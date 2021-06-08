السيطرة على حريق بمصنع فايبر فى القناطر الخيرية دون خسائر بالأرواح

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدى أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد هيثم شحاته وكيل الحماية، ورجال الحماية لموقع الحريق، وجرى الدفع ب 8 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة، تبين ان الحريق نشب بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وأن المصنع مقام على 500 متر مربع، مكون من دور أرضى وطابقين علويين، كما أن الحريق نشب بالمصنع كله، ولا يوجد خسائر بالأرواح، كما أنه يوجد بجواره منزل من الجهة اليمنى ومصنع من الجهة اليسري، وبفضل جهود رجال الحماية تم منع امتداد النيران لهما، فيما أمرت نيابة القناطر بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.