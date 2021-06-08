وأضاف أن مصر أصبحت اليوم مثالًا يحتذى به بين دول المنطقة، حيث تخطو خطوات ثابتة تجاه التنمية المستدامة ونجحت فى سنوات قليلة فى تحقيق إصلاحات إقتصادية و تنفيذ مشروعات عملاقة، وتحولت لدولة عصرية وجمهورية جديدة ونقطة مضيئة فى قلب المتوسط بل وفى أفريقيا والشرق الأوسط.

وثمن ناصر كامل ثقة دول الاتحاد من أجل المتوسط وتزكيته لولاية ثانية، متعهدًا بذل المزيد من الجهود من أجل تقدم المنطقة وتحقيق كافة الأهداف التى من أجلها انشأ الاتحاد من أجل المتوسط.

وشدد الأمين العام على أهمية الدور الذى يضطلع به الاتحاد من أجل المتوسط لتقريب شعوب ضفتى المتوسط و تعزيز التعاون والحوار بينهم وتنفيذ مشاريع ومبادرات من شأنها تحقيق تطلعات مواطنينا فى التقدم و التنمية والاستقرار والتكامل.

وتولى السفير ناصر كامل منصبه على رأس الاتحاد من أجل المتوسط فى يونيو 2018 وهو أول مصرى يتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد من قبل مصر وفرنسا عام 2008.

وقد تقلد ناصر كامل العديد من المناصب الدبلوماسية، من بينها مساعد وزير الخارجية، وسفير مصر لدى كل من فرنسا والمملكة المتحدة.

