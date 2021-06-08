اليوم السابع
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الرى تعلن طرح أعمال تأهيل 122 مسقى بالقليوبية بتكلفة 180 مليون جنيه

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:39 ص
الرى تعلن طرح أعمال تأهيل 122 مسقى بالقليوبية بتكلفة 180 مليون جنيه وزير الرى يستعرض مشروعات الخطة الإستثمارية بمصلحة الرى و تطوير للمساقى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى وذلك لاستعراض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمصلحة الرى ومشروعات تطوير للمساقى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لتأهيل جميع المساقى الخصوصية وتطبيق أنظمة الرى الحديث بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع بمحافظة القليوبية بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقى والأراضى الزراعية، حيث تم طرح أعمال تأهيل لـ (122) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى 106 كيلومترات بتكلفة 180 مليون جنيه.

كما تم استعراض الموقف الحالى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، حيث بلغ إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث مساحة 325 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان.

كما تم استعراض المزايا والفوائد التى تعود على المزارعين من تحديث الرى والتحول من نظام الرى بالغمر إلى أساليب الرى الحديثة خاصة انها تسهم فى زيادة الانتاجية المحصولية بنسبة 30 – 40 % حيث تم اختيار محافظتى القليوبية وبنى سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع، تمهيداً للتوسع فى باقى المحافظات فى مراحل لاحقة.

الجدير بالذكر أن المشروع القومى للرى الحديث يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، لما تقدمه هذه النظم من مردود ايجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.


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