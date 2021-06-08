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الرى تجتمع مع ممثلى منظمة الفاو لتعريفهم بجلسات أسبوع القاهرة للمياه

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:58 ص
الرى تجتمع مع ممثلى منظمة الفاو لتعريفهم بجلسات أسبوع القاهرة للمياه الرى تجتمع مع ممثلى منظمة الفاو
كتبت أسماء نصار

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عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع ممثلى منظمة الفاو للتعرف على الجلسات الفنية والاجتماعات رفيعة المستوى التى سيتم تنظيمها خلال أسبوع القاهرة للمياه 2021.

يُعد أسبوع القاهرة للعام الحالى هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التى بدأت عام 2018 بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة.

ومن ناحية أخرى، قامت سكرتارية أسبوع القاهرة بالتنسيق مع عدد من الشركاء والرعاة من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية الراغبة في تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية لأحد الفعاليات، حيث أبدت أكثر من 22 منظمة رغبتها فى الانضمام لأنشطة الأسبوع.

كما تم الإعلان عن عدد من المسابقات التى ستعقد خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراه في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين .


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