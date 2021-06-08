"الرعاية الصحية": نجاح أول قسطرة مخية لـ"مسن" تحت مظلة التأمين الصحى الشامل

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء قسطرة مخية ناجحة لمسن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لأول مرة، داخل المجمع الطبى بالإسماعيلية، يأتى ذلك استمرارًا لريادة الهيئة وحرصها الدائم على إجراء التدخلات الجراحية المستحدثة وبمنتهى الدقة لمنتفعى منظومة التامين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.



وأوضح بيان الهيئة، اليوم، أنه تم عمل الفحوصات الطبية للمريض البالغ من العمر 63 عامًا، فور دخوله المجمع الطبى بالإسماعيلية، وتبين أنه يعانى من نزيف تحت الأم العنكبوتية ناتج عن تمدد شريانى بالمخ، وعليه تم إجراء القسطرة التشخيصية المخية للمريض، ووضع الخطة العلاجية له على يد الدكتور أحمد بسيوني، استشارى القسطرة المخية بمستشفيات الهيئة الرعاية الصحية والمشرف على القسطرة المخية بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.



وأضاف البيان، أن الحالة الصحية للمريض مستقرة، لافتًا أن هذا الإجراء يأتى ضمن حزمة من الإجراءات المستحدثة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، إضافة إلى مجموعة الخدمات الأخرى التى تضمن حصول مواطنى الإسماعيلية على الخدمة الأمثل، والتى تضاهى فى جودتها أعظم المراكز العالمية داخل المحافظة دون تحميلهم مشقة السفر والعناء من أجل توافر الخدمة.



واستكمل بيان الهيئة، أن إجراء القسطرة المخية يمثل تتويجًا لجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لاستحداث حزم الخدمات وتقديم خدمات لم تكن موجودة داخل التأمين الصحى القديم، لافتًا إلى أن تكلفة العملية فى القطاع الخاص تتراوح ما بين 50 و400 ألف جنيه مصرى، فى حين يتم إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمساهمة لا تتعدى 300 جنيه.



ويأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على إضافة حزم الخدمات الطبية والعلاجية والتى وصلت لأكثر من 250 خدمة مستحدثة، بما يتسق مع توجهات الهيئة وأهداف رؤية مصر 2030، والتى تضمن توفير خدمة صحية بأعلى جودة لكل المواطنين دون تمييز وتتسم بالإتاحة والجودة، وذلك تطلعًا لأن يكون ما بين صفوف الفريق الطبى بالهيئة كوادر مميزة تؤهلها لأن تصبح "قبلة الطب فى مصر".