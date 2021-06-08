اليوم السابع
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الرئيس السيسى يوجه بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط.. صور

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 06:57 م
الرئيس السيسى يوجه بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط.. صور الرئيس السيسى يتايع مخطط حديقة تلال الفسطاط
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط" مع ضغط المخطط الزمنى التنفيذى، وذلك بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى، ولتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً يعكس عراقة الحضارة المصرية، مع الاستمرار فى هذا الإطار في تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع الحديقة.
 
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جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
 
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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض المخطط العام لمشروع "حديقة تلال الفسطاط"، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستقام على مساحة ٥٠٠ فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة.
 
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السيسي

الفسطاط

حديقة تلال الفسطاط

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