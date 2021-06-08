الرئيس السيسى يتابع الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا ومستجدات توفير اللقاحات

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي ومستجدات توفير اللقاحات، فضلاً عن جهود الدولة للأرتقاء بالصحة العامة للمواطنين والرعاية الطبية الشاملة.