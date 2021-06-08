وأضاف بوتين - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه "على الرغم من أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على فيروس كورونا، إلا أننا بحاجة إلى التفكير فى الدروس التى يمكن تعلمها من تلك الكارثة، وكيفية التصرف في المستقبل إذا ظهرت مثل هذه المواقف".

وشدد بوتين على أن تأثير جائحة كورونا "بعيد المدى محسوس في كل مكان أيضا".

وأشار إلى أن "مكافحة مثل هذه العدوى الخطيرة تتطلب جهودًا مشتركة من قبل المجتمع الدولي بأسره، وتعاونا صادقا ومتساويا"، مضيفا "لكن مع الأسف لم يكن الجميع مستعدا لذلك".