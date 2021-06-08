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الداخلية تضبط كميات من المخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه خلال حملات أمنية

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 10:57 ص
الداخلية تضبط كميات من المخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه خلال حملات أمنية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت الداخلية حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان طنطا (بمحافظة الغربية) مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية ، وعُثر بحوزته على (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000– مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً).

وفي سياق متصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول وثانى العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال إستقلال إثنين منهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وضبط الثالث بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعُثر بحوزتهم على (165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23,250 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات،  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫560٫000– مليون وخمسمائة وستون ألف جنيه تقريباً).

وفي هذا الإطار، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن المنوفية نشاط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارتين قيادة إثنين منهم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وعُثر بحوزتهم على (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫750٫000– مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

 


مخدرات

تهريب المخدرات

حملات امنية

حوادث

الداخلية

حشيش

جهود الداخلية

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