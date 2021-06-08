الداخلية تضبط أسلحة ومخدرات فى مداهمات أمنية بمركز طوخ بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (11) قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية، بحوزة (8) متهمين، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و(16) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 17 متهما "لعدد 10 منهم معلومات جنائية، وضبط (8) قطعة سلاح أبيض، وضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (7240) حكما قضائى متنوع.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ)، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها" وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، وأضاف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك.

وفي هذا الإطار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (شخصين- مقيمان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة)، بالإتجار فى الأسلحة النارية مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (3 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد الاتجار.