اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية: معالجة أسباب الهجرة غير النظامية أولوية إدارة بايدن

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:01 ص
الخارجية الأمريكية: معالجة أسباب الهجرة غير النظامية أولوية إدارة بايدن أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، أن معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، أولوية قصوى لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وقال بلينكن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تمثل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية أولوية قصوى لهذه الإدارة، ونشكر كامالا هاريس نائب الرئيس، لقيادتها في دفع جهودنا الدبلوماسية لمناقشة هذه القضايا خلال رحلتها هذا الأسبوع إلى المكسيك وجواتيمالا".

أنتونى بلينكن
أنتونى بلينكن

 

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - أمس الاثنين - إن إدارة الرئيس بايدن مصممة على "الوصول لحقيقة أصول فيروس كورونا المستجد"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحاسب الصين"، وأوضح بلينكن في حديث لبرنامج "أكسيوس أون أتش بي أو"، أن الصين لم "تمنحنا الشفافية الكاملة التي نحتاجها"، لافتا إلى أن مصلحة بكين أن تفعل هذا الأمر.

وأضاف بلينكن: "إن أهم سبب يتعين علينا الوصول إلى حقيقة الأمر هو أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتمكن من خلالها من منع الوباء القادم أو على الأقل القيام بعمل أفضل في التخفيف من حدته"، وفق ما نشر موقع "الحرة" الأمريكية.

والشهر الماضي، دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأجهزة الاستخبارية الأمريكية إلى إعداد تقرير في غضون 90 يوما حول منشأ فيروس كورونا، فيما قال بلينكن إنه إذا كانت الصين "تزعم أنها لاعب دولي مسؤول"، فسيتعين عليها "بذل كل ما في وسعها لتوفير كل المعلومات التي لديها للتأكد من منع حدوث ذلك مرة أخرى".

 


انتونى بلينكن

وزير الخارجية الامريكى

جو بايدن

الهجرة غير النظامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية الأمريكى يؤكد أهمية تعزيز السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين

الخميس، 03 يونيو 2021 10:41 م

وزير الخارجية الأمريكى: المهاجرون كانوا وسيبقون ضروريين لنجاح أمريكا

الأربعاء، 02 يونيو 2021 11:30 ص

وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للناتو يبحثان الاستعدادات لقمة الحلف المقبلة

الجمعة، 28 مايو 2021 09:28 ص

كيسنجر يحتفل بعيد ميلاده الـ97.. هاجر من ألمانيا النازية.. بدأ العمل السياسى عام 1960 ومهاراته تلفت نظر نيكسون.. تخفيف التوتر مع "السوفيتى" وقمة مع الصين بعد عزلة 23 عاما أبرز إنجازاته كوزير للخارجية الأمريكية

الخميس، 27 مايو 2021 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة