الخارجية الأمريكية: معالجة أسباب الهجرة غير النظامية أولوية إدارة بايدن

ريهام عبد الله

أكد أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، أن معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، أولوية قصوى لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وقال بلينكن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تمثل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية أولوية قصوى لهذه الإدارة، ونشكر كامالا هاريس نائب الرئيس، لقيادتها في دفع جهودنا الدبلوماسية لمناقشة هذه القضايا خلال رحلتها هذا الأسبوع إلى المكسيك وجواتيمالا".



أنتونى بلينكن

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - أمس الاثنين - إن إدارة الرئيس بايدن مصممة على "الوصول لحقيقة أصول فيروس كورونا المستجد"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحاسب الصين"، وأوضح بلينكن في حديث لبرنامج "أكسيوس أون أتش بي أو"، أن الصين لم "تمنحنا الشفافية الكاملة التي نحتاجها"، لافتا إلى أن مصلحة بكين أن تفعل هذا الأمر.

وأضاف بلينكن: "إن أهم سبب يتعين علينا الوصول إلى حقيقة الأمر هو أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتمكن من خلالها من منع الوباء القادم أو على الأقل القيام بعمل أفضل في التخفيف من حدته"، وفق ما نشر موقع "الحرة" الأمريكية.

والشهر الماضي، دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأجهزة الاستخبارية الأمريكية إلى إعداد تقرير في غضون 90 يوما حول منشأ فيروس كورونا، فيما قال بلينكن إنه إذا كانت الصين "تزعم أنها لاعب دولي مسؤول"، فسيتعين عليها "بذل كل ما في وسعها لتوفير كل المعلومات التي لديها للتأكد من منع حدوث ذلك مرة أخرى".