التنمية المحلية تتلقى 2351 شكوى خلال مايو.. وتؤكد: حل 79.5% منها

كتب على عبد الرحمن

استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً حول جهود مبادرة " صوتك مسموع " خلال شهر مايو الماضى، تضمن الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين، ومدى استجابة المبادرة وتعاملها لحل مختلف المشكلات، حيث استقبلت المبادرة خلال هذا الشهر 14118 ألف رسالة منها 2351 شكوى، تم الرد على 1869 بنسبة 79,5% وجارى حل 482 شكوى.

وأعلن شعراوى، فى بيان اليوم، أن مبادرة "صوتك مسموع " تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى مايو الماضى 334 ألفا و429 رسالة، منها 63 ألف و314 شكوى، تم حل61 الف شكوى بنسبة 96,5% وجار حل باقى الشكاوى، مؤكدًا اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التى تتعلق بمحاور مبادرة "صوتك مسموع"، وهى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتصدى بحزم لتناول "الشيسة" فى المقاهى والكافيهات وأيضا تنفيذ قرار المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات بكل المحافظات.

وقال شعراوى، إن هناك تنوعا فى شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر مايو الماضى ما بين شكاوى للقمامة، والتى بلغ عددها 1281 شكوى، والإشغالات 914 شكوى، ومخالفات البناء 84 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 63 شكوى.

ولفت الوزير، إلى أن خدمة الواتس أب تلقت أكثر من 11 ألف رسالة تضمنت 2085 شكوى تم حل 1680 شكوى منها بنسبة 80,6% وجارى حل 405 شكوى، مشيراً إلى أن صفحة الفيس بوك تلقت الصفحة 2990 رسالة من المواطنين تضمنت 239 شكوى، تم حل 170 شكوى منها بنسبة 71%، وجارى حل 69 شكوى.

وأشار التقرير الشهرى لمبادرة صوتك مسموع إلى أن خدمة البريد الالكترونى تلقت عدد 78 رسالة منها 27 شكوى تم حل 19 شكوى، وجارى حل 8 شكاوى بنسبة 70%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن عدد 323 اتصالاً تليفونياً تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

ووجه شعراوى، الشكر والتقدير لجميع العاملين فى المبادرة، وجميع المتعاونين مع المحافظات، الذين يبذلون جهودا واسعة لرصد وتلقى الشكاوى من المواطنين، والعمل على حلها، خاصة فى ظل تحديات كثيرة، على رأسها جائحة كورونا.

ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس بالتواصل الفورى مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة، على رقم "واتس آب" 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تيسيرا على المواطنين، ولضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.