التعليم: البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة هو المرجع الأول لإجابات الطالب

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة هو المرجع الأول لإجابات الطالب ووثيقة لديه تمكنه من تقديم تظلم على النتيجة إذا رغب فى ذلك، موضحة أن الإجابة ورقيا في الامتحانات إلزامية على جميع الطلاب، ويجب على الطالب أن يبدأ بالإجابة الورقية ثم يقوم برصد إجابته على التابلت للاحتفاظ بها وكوسيلة للاطمئنان من حدوث أى مشكلة فى إجابات البابل شيت.

وتابعت الوزارة أنه يجب على الطالب أن يكون حريصا على جعل إجاباته في البابل شيت دقيقة ومنضبطة وجاهزة لتصحيحها من خلال الماسح الضوئى، قائلة: يجب مساعدة الوزارة في إجراء عملية التصحيح الإلكترونى، مشددة على أنه من المقرر أن يتم تطبيق التصحيح اليدوى بجانب التصحيح الإلكترونى.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتى من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.