التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع شخصين صدمتهما سيارة نقل مقطورة فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مصرع شابين صدمتهما سيارة نقل مقطورة، خلال استقلالهما دراجة بخارية. وتبين من خلال التحقيقات أن المجنى عليهما كانا يستقلان دراجة بخارية بشارع ترعة المنصورية في الهرم، وأثناء ذلك صدمتهما سيارة نقل مقطورة مسرعة، ما أسفر عن مصرعهما.

وأمرت جهة التحقيق بدفن جثث الضحايا، ووجهت تهمة القتل الخطأ لسائق المقطورة، وأصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإجراء تحليل مخدرات له.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ومصرع شخصين، بشارع ترعة المنصورية، في كفر الجبل بالهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة نقل مقطورة، صدمت شابين يستقلان دراجة بخارية، مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد السيارة، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.