اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التايمز: جونسون سيضغط على مجموعة السبع للتوقيع على "خطة مارشال"

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 10:32 ص
التايمز: جونسون سيضغط على مجموعة السبع للتوقيع على "خطة مارشال" بوريس جونسون
لندن (أ ش أ)

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ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون سوف يدفع قادة مجموعة السبع إلى دعم خطة جديدة لتغير المناخ لمساعدة البلدان النامية على إزالة الكربون من اقتصاداتها والحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى.
 
وأوضحت الصحيفة -في تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى- أن رئيس الوزراء يريد استغلال القمة فى كورنوال هذا الأسبوع للحصول على اتفاق من أكبر الاقتصادات في العالم لدعم مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق في جميع أنحاء أفريقيا وأجزاء من آسيا.
 
وتابعت أنه تم وضع الاقتراح على غرار مبادئ خطة مارشال الأمريكية التي ساعدت في إعادة بناء اقتصادات أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. كما أنها تحاكي ما يسمى بمبادرة الحزام والطريق التي وفرت استثمارات استراتيجية صينية فى البنية التحتية لما يقرب من 70 دولة منذ عام 2013.
 
وأفادت بأن رئيس الوزراء وصف المقترح بأنه "مبادرة خضراء نظيفة"، وينظر إليه على أنه ضرورة للحصول على دعم الدول النامية واقتصاداتها.
 
وتعقد مجموعة السبع- بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية- قمة فى كورنوال بجنوب غرب إنجلترا فى الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجارى، مع زعماء أستراليا والهند وجنوب أفريقيا.

بوريس جونسون

بريطانيا

مجموعه السبع

الاحتباس الحرارى

خطه مارشال

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