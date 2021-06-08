اليوم السابع
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البيت الأبيض: جو بايدن يلتقى أمين عام حلف الناتو لبحث تعزيز أمن الأطلسى

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 04:59 م
البيت الأبيض: جو بايدن يلتقى أمين عام حلف الناتو لبحث تعزيز أمن الأطلسى الرئيس الأمريكى جو بايدن
ريهام عبد الله

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التقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، مع ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، وناقشا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسى، وحماية القيم الديمقراطية المشتركة.

وقال البيت الأبيض فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"التقى الرئيس بايدن مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، وناقشوا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن عبر الأطلسي وحماية القيم الديمقراطية المشتركة، والحاجة الماسة للحلفاء إلى الاستثمار أكثر اليوم لمواجهة تحديات الغد".

البيت الأبيض

البيت الأبيض

ومن جهة أخرى أعرب نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ميرسيا جوانا، عن أمله في أن يوفر اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، في الـ 16 يونيو الجاري، فرصة لحوار بناء بين الحلف وروسيا.

وقال نائب الأمين العام لحلف الناتو، في كلمة خلال المؤتمر الافتراضى، حول دعم الديمقراطية ومحاربة الفساد في كييف: "متأكد من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتحدث بشكل مباشر للغاية عن السلوك الروسي المزعزع للاستقرار في اتجاهات ومجالات مختلفة"، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "وسيدور الحديث أيضًا عن الحد من التسلح والتوازن الاستراتيجي النووي وتغير المناخ، والقضايا التي تحتاج إلى التعاون"، معربًا عن تطلعه إلى اجتماع صريح يمكن من خلاله محاولة إيجاد حلول للقضايا، التي يمكن التفاعل فيها بشكل بناء مع روسيا.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان الروسي والأمريكي، في الـ16 من يونيو الجاري في جنيف؛ لمناقشة العلاقات الثنائية وعدد من المسائل والقضايا الدولية.


البيت الابيض

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بايدن

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