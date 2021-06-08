الافراط فى تناول القهوة والسكر أبرز 6 سلوكيات تضر البشرة

كتبت سماح لبيب

شحوب البشرة وبهتانها وميل لونها للأصفر هى أعراض يمكن أن يكون سببها السلوكيات الخاطئة التى يقوم بها الشخص نفسه وخاصة السيدات بها، فأحيانا استخدام أدوات تجميل غير الصحية، أو الاهتمام الزائد بدون حرص على البشرة يسبب تلفها وتضررها، ولابد من الاعتناء بالبشرة ولكن باستشارة الطبيب المختص .

ووفقا لموقع "health line" الطبى هناك عدد من السلوكيات الخاطئة التى تؤثرعلى البشرة ويجهلها الكثير من الأشخاص ومنها، التدخين، والسكر الزائد .

وأضاف الموقع، أن هناك سلوكيات تبدو غير مؤذية ولكنها تسبب ضررا للبشرة، ومن أبرز السلوكيات الخاطئة بالجلد هى :

1 عدم إزالة المكياج

النوم دون إزالة المكياج أحد أكثر الأخطاء شيوعا المرتبطة بالجلد ، فهو يسبب الشيخوخة المبكرة وتلف الجلد كما أنه يسبب انسداد مسام الجلد، ويجب على السيدات دائما استخدام منظف للذوبان فى الماء للتخلص من المكياج قبل النوم.

2 الإفراط فى تقشير البشرة

يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميت والحفاظ على صحة الجلد، ومع ذلك، الإفراط في التقشير يمكن أن يؤدي إلى تهيج، والحساسية وحتى الضرر من الطبقة الخارجية من الجلد.



تقشير البشر

3 الافراط فى تناول القهوة

شرب فنجان من القهوة يمنحك دفعة سريعة للطاقة ولكن يجب ألا تفعل ذلك بين الحين والآخر. الكافيين فى القهوة يرتبط مع مشاكل الجلد مثل جفاف الجلد وتفاقم التجاعيد .

4 الاستحمام بالمياه الساخنة

دش الاستحمام فى بعض الأحيان مفيد للاسترخاء بعد يوم من التعب، ولكن الاستحمام لفترة طويلة بمياه ساخنة يدمر الطبقة الخارجية للجلد "البشرة" ويجعلها متقشرة وجافة.

5 محاولة تجربة المنتجات الجديدة

هناك عدد كبير جدا من المنتجات التي يمكن أن تؤثر على بشرتك ، إذا كنت تحاول اختبارها على البشرة ، إلا أنها من الممكن أن تسبب رد فعل تحسسى غير متوقع على وجهك.