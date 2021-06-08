الاحتلال الإسرائيلى يطلق سراح أقدم أسير أردنى بعد 20 عاماً من اعتقاله

كتب أحمد جمعة

وصل الأسير الأردنى عبد الله أبو جابر إلى معبر الشيخ حسين شمال الأردن، استعداداً لدخوله البلاد، بعدما أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى سراحه اليوم.

ويعد أبو جابر أقدم أسير أردني، إذ قضى 20 عاماً في السجون الإسرائيلية.

واستقبل العشرات من الأردنيين عند جسر الشيخ حسين شمالي الأردن، أبو جابر، الذي عبّر عن شكره للأردن ولملك عبدالله الثاني ولوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على جهودهم ومتابعتهم لأحواله.

وأكد أبو جابر أن ظروف الاعتقال لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت "صعبة جدا"، مؤكدا صمود الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إلى الإفراج عن بقية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.