الإنقاذ النهرى ينتشل جثة شخص غرق فى مياه بحر مويس بالشرقية

الشرقية-فتحية الديب

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي مدير الإدارة، جثة لشخص في العقد الخامس من عمره، عُثر عليه غارقًا في مياه بحر مويس، بدائرة مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة ههيا، بغرق شخص يدعي "إ . س" 50 عاما، ومقيم بمدينة ههيا، في مياه بحر مويس بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد إسلام نجيدة رئيس مباحث المركز ومعاونيه إلي محل الواقعة، وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالمحافظة ، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.