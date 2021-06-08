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الأردن: إسرائيل تسقط لائحة اتهام بحق مواطنين اثنين تسللا للأراضى الفلسطينية

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:57 ص
الأردن: إسرائيل تسقط لائحة اتهام بحق مواطنين اثنين تسللا للأراضى الفلسطينية وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
كتب أحمد جمعة

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قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء، إنه بعد متابعة حثيثة واتصالات وجهود مكثفة قامت بها وزارة الخارجية الأردنية ومؤسسات الدولة المعنية، قررت السلطات الإسرائيلية إسقاط لائحة الاتهام بحق المواطنين مصعب الدعجة وخليفة العنوز، وإلغاء إجراءات الاعتقال.

وأضافت، أنه يتم العمل حاليا على ترتيب إجراءات الإفراج عنهما وتسليمهما للسلطات الأردنية.

كان الدعجة والعنوز، قد تسللا إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر انتفاضة المسجد الأقصى التي اندلعت في شهر رمضان واعتقلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلى.

 

 

 


 

 

 


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