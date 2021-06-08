اعتقال مئات المجرمين حول العالم باستخدام تطبيق صممه FBI

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت وكالات إنفاذ القانون فى دول عديدة اعتقال المئات من المجرمين حول العالم فى عملية استمرت ثلاث سنوات باستخدام تطبيق صممه الإف بى أى.

وبحسب ما ذكرت "بى بى سى"، فإن استراليا ونيوزيلندا والإف بى أى استخدموا تطبيق مشفر يسمى ANOM، لتبع عصابات الجريمة المنظمة. وأدى هذا إلى اعتقالات فى عالم تجارة المخدرات فى 18 دولة فى آسيا والأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط.

ووصف رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون العملية بأنها نقطة تحول استهدفت عصابات إجرامية على مستوى العالم. وأوضح فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء إن العملية وجهت ضربة قوية للجريمة المنظمة ليس فى بلاده فقط بل ضربة سيتردد صداها فى عصابات الجريمة المنظمة حول العالم.

كانت الشرطة فى استراليا ونيوزيلندا من بين أول من كشفوا عن العملية اليوم الثلاثاء. وقالت الشرطة الاسترالية إنها وضعت تصور مشترك للخطة مع الإف بى أى، وستعلن الوكالة الأمريكية واليوروبول "الشرطة الأوروبية" عن نتائجهما الخاصة فى وقت لاحق اليوم.

وقالت السلطات إن تطبيق Anom كان أحد تطبيقات المراسلة الشائعة بين عصابات الجريمة المنظمة. وبعدما قام الإف بى أى بتفكيك خدمتين أخرتين مشفرتين، بدأ فى تشغيل شركته الخاصة للرسائل المشفرة التى تسمى أنوم. وتم توزيع أجهزة محمل عليها تطبيق الدردشة فى العالم السرى الإجرامى، بحسب ما ذكرت الشرطة الاسترالية. واستطاع الضباط قراءة ملايين الرسائل وقت إرسالها، والتى تتناول مخططات اغتيال وخطط توريد مخدرات هائلة ومخططات أخرى.

وقال مفوض الشركة الاسترالية الفيدرالية ريس كيرشاو فى مؤتمر صحفى إن كل ما كان المجرمون يتحدثون عنه هو المخدرات وضرب بعضهم البعض والأبرياء الذين كانوا سيقتلون، وأشار إلى أن الشرطة استطاعت عرقلة عمليات مخدرات ومنع حوادث مثل إطلاق نار جماعى.