استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 29-31 جنيها

كتب أحمد حمادة

أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن والبيض يشهدان اليوم الثلاثاء 8-6-2021 استقرار بالسوق المحلى نظرا لزيادة المعروض.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر الكيلو للدواجن البيضاء "المزارع" سجل 25 جنيها في المزرعة، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو وكيلو الدواجن البلدى سجل 32 جنيها في المزرعة، ووصل سعر المستهلك إلى 36-37 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن البيض الأبيض سجل 35 جنيها في المزرعة ووصل سعر المستهلك إلى 39-42 جنيها وسعر البيض البلدى وصل 40 جنيها في المزرعة وبين 45 - 47 جنيها للكرتونة للمستهلك.