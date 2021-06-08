اليوم السابع
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ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 2.5% لتصل لـ5.8 مليون برميل يوميا

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:00 ص
ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 2.5% لتصل لـ5.8 مليون برميل يوميا براميل نفط
كتبت -مروة الغول

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ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر أبريل 2021 بنسبة % 2.5 لتصل إلى حوالي 5.8 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة 9.1% لتبلغ حوالي 2.9 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية يونيو2021.
 
 
وأشار التقرير، إلي ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر أبريل 2021 بنسبة 0.1 % لتصل إلى حوالي 2.5 مليون برميل يوميا ، كما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 13.6 % لتبلغ حوالي 5.1 مليون برميل يوميا .
 
 
وذكر التقرير، إنخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر أبريل 2021 بحوالي 17 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2934 مليون برميل، بينما استقر المخزون الإستراتيجي عند نفس المستوى المحقق خلال الشهر السابق وهو 1850 مليون برميل .

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اسعار البترول

البترول العالمي

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