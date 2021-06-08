إصابة سيدة بجروح على يد عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى عدد من الأشخاص على ربة منزل بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بعدة جروح، بسبب خلافات الجيرة في كرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه عدد من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب.

وذكرت المجني عليها أن المتهمين من جيرانها، تسببوا في إصابتها بعدة جروح بجسدها، بسبب خلافات الجيرة، وذكرت أنهم انتظروا توجه زوجها للعمل، واعتدوا عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.