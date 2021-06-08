اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 08:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة سيدة بجروح على يد عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بكرداسة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 03:39 م
إصابة سيدة بجروح على يد عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بكرداسة مشاجرة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتدى عدد من الأشخاص على ربة منزل بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بعدة جروح، بسبب خلافات الجيرة في كرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه عدد من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب.

وذكرت المجني عليها أن المتهمين من جيرانها، تسببوا في إصابتها بعدة جروح بجسدها، بسبب خلافات الجيرة، وذكرت أنهم انتظروا توجه زوجها للعمل، واعتدوا عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

 


مشاجرة

خلافات الجيرة

مركز كرداسة

امن الجيزة

ضرب ربة منزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة