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أمن المنافذ يضبط 29 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:17 ص
أمن المنافذ يضبط 29 قضية متنوعة خلال 24 ساعة الشرطة
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستلزمات طبية)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (29) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1218) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (172) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط (2) قضية.


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