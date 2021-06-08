اليوم السابع
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أسعار الخضروات بسوق الجملة بأكتوبر.. الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيهات للكيلو

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:22 م
أسعار الخضروات بسوق الجملة بأكتوبر.. الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيهات للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 8-6-2021  في سوق الجملة بأكتوبر، حيث سجلت أسعار الطماطم بين 1.5- 3.25 جنيه للكيلو، وأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت أسعار الكوسة 1.5-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيه للكيلو، والقلقاس بين 3-6 جنيهات للكيلو، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم بين 9-15 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها.
 
وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 
 
وكان اتحاد الغرف أعلن في وقت سابق عن  تراجع أسعار الدواجن والأسماك والألبان والخضر الطازجة خلال شهر مايو بنسب تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له.

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