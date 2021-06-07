10 روبوتات تعقيم داخل المسجد الحرام تعمل من 5-8 ساعات دون تدخل بشري.. صور

كتبت مريم بدر الدين

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدد 10 روبوتات للتعقيم داخل المسجد الحرام، حيث عملت وكالة الشؤون الفنية والخدمية على دعم منظومة التعقيم في المسجد الحرام وتوفير الربوتات لتعقيم مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام.



روبوتات داخل المسجد الحرام (1)



روبوتات داخل المسجد الحرام (1)

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين بموقع "تويتر"، نشر صور لوجود الروبوتات في باحة المسجد الحرام، والتي تعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.



روبوتات داخل المسجد الحرام (1)



رئاسة شئون الحرمين

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية.



روبوتات داخل المسجد الحرام (2)



روبوتات داخل المسجد الحرام (3)

ويعمل الربوت الواحد من (5-8) ساعات من دون تدخل بشري، والذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، ويسع الجهاز (23.8) لتر، يستهلك منها لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل مرة، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5-15) مايكرومتر، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار.

ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط. علماً أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من فايروس كورونا والقضاء على الأوبئة كافة.