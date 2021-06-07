وسائل إعلام أردنية: محامي أمريكى سيحضر إلى عمان للدفاع عن باسم عوض الله

كتب أحمد جمعة

كشف رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق في الأردن، المحامي محمد العفيف رئيس هيئة الدفاع عن المتهم باسم عوض الله، في القضية المعروفة بـ"الفتنة"، أنه لم يبلغ حتى الآن بلائحة اتهام.



وقال العفيف لوكالة "سرايا" الأردنية إنه "لم تصدر لائحة اتهام في القضية الخاصة بموكله "عوض الله"، ولم تحول من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة للمباشرة في الجلسات، منوهاً إلى أن ما أعلنت عنه المحكمة قبل أيام هو "قرار ظن" وتم رفعه إلى النائب العام الأردنى لغايات الاطلاع على ملف القضية والشهادات والتحقيقات وكافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، وبناء عليه يحدد النائب العام الأردنى ما إذا كان سيتم إصدار قرار اتهام وإعادة الملف للمدعي العام لغايات تنظيمية، أو الطلب من المدعي العام استكمال بعض النواقص أو التوسع بالتحقيق حسب واقع الملف.



وحول بند تواجد هيئة دفاع أمريكية لمساعدته قال العفيف: "سيحضر محامٍ أمريكي لعمان ليساعد رئيس هيئة الدفاع، حال تحويل القضية للمحكمة رسمياً."



يذكر أن وكالة الأنباء أعلنت بأنه تم تحويل رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، ورجل الأعمال الشريف حسن بن زيد، إلى محكمة أمن الدولة.



وأشارت أن مدعي عام محكمة أمن الدولة بالأردن أصدر قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله، والمشتكى عليه الشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.