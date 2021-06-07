وزير الاتصالات: يمكن للمواطن الآن الحصول على الخدمات من خلال مكالمة تليفون

كتبت - مروة الغول

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نسعى لبناء مجمع رقمى متكامل "مصر الرقمية" لا يقتصر على وزارة الاتصالات، ولكن يشمل كل قطاعات الدولة الحكومة وعناصر المنظومة من مجتمع خاص وهيئات وأفراد لبناء مصر الرقمية.

وأضاف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال ندوة لمجلس الأعمال الكندى المصرى، أن مصر الرقمية تقوم على 3 أعمدة رئيسية ترتكز على 3 قواعد

العمود الأول التحول الرقمى، يطوى ملفين خدمات المواطن من خلال منظومات رقمية تصل إلى كل أطياف المجتمع وبدأنا بـ60 خدمة مع التموين والنيابة العامة ونعمل الان مع الصحة والإسكان موضحا أنه من المقرر أن تصل إلى 170 خدمة نهاية العام.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية ووصل عدد المسجلين عليها 2.2 مليون مواطن والبعد الثانى هو تقديم خدمات مصر الرقمية من خلال مكاتب البريد لافتا أن النقلة النوعية الآن هى أن المواطن كان يحتاج إلى اجازة عدة أيام لإنهاء خدمة أو الحصول على مستند يمكن أن يحصل الآن من خلال مكالمة تليفون.