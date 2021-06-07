وزير الاتصالات: محظوظ من يعمل بمبادرة حياة كريمة ومركز جديد للبحوث التطبيقية

كتبت: مروة الغول

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن رعاية الإبداع هو جزء من بناء قدرات الشباب، وتم تأسيس مركز البحوث التطبيقية، والذي يضم عدة مجالات في قطاع تكنولوجيا المعلومات لمواجهة تحديات المجتمع من خلال حلول إبداعية، موضحا أن كل هذا ساهم في تقدم مصر 55 مركز في جاهزية الحكومة للتحول الرقمي، وأيضا عملنا في إنشاء مراكز في الإبداع الرقمي.

وأضاف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال ندوة لمجلس الأعمال الكندي المصري، أن مبادرة حياة كريمة مشروع كل من يعمل به محظوظ، موضحا أنه يستهدف تطوير 4500 قرية خلال ثلاث سنوات ويقوم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي 4 محاور منها ربط كل المنازل بكابلات الألياف الضوئية وتطوير كل مراكز البريد بها وتزويدها بابراج المحمول، بالأضافة إلى محور التنمية البشرية ومحو الأمية الرقمية لأهالينا في هذة القري.