اليوم السابع
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وزير الاتصالات : الحكومة فى العاصمة الإدارية ستكون "حكومة نوعية لا ورقية"

الإثنين، 07 يونيو 2021 08:34 م
وزير الاتصالات : الحكومة فى العاصمة الإدارية ستكون "حكومة نوعية لا ورقية" جانب من اللقاء
كتبت -هبة السيد ومروة الغول

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قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية كأول جامعة متخصصة لتحقيق نقلة نوعية على مستوى الشباب فى قطاع الاتصالات، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع جامعة بردو الأمريكية للإشراف على الجامعة لضمان مستوى خريجين عالمى قادر على المنافسة إقليميا ودوليا.

وأضاف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال ندوة لمجلس الأعمال الكندى المصري، أن قدرة الجامعة نحو 10 آلاف طالب، وكذلك هناك مبادرة بُناة مصر الرقمية لإتاحة مجموعة من برامج التدريب من خلال جامعات عالمية وبعدها تدريب مع 9 شركات عالمية للاطلاع على إدارة العمل فى هذه الشركات.

 

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا، إلى أن انتقال الحكومة إلى العاصمة سيكون انتقالا نوعيا فى طريقة عمل الحكومة لتكون حكومة لا ورقية، حيث سيتلقى المواطن خدمة بدون الحصول على أوراق لتقديمها لجهة أخرى، ولكن تكون حكومة واحدة بشباك واحد، موضحا أنه سيتم تنميط دورات العمل داخل الوزارات ولدينا 765 تطبيقا سيتم تحويلها إلى السحابة الحوسبية، تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية.

 

 
وأوضح المهندس عمرو طلعت، أنه منذ 2019 بدأنا منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تم تطبيقها فى بورسعيد ويجرى نشرها فى باقى المحافظات ونعمل حاليا فى ممكنة ٧٣ مستشفى جامعى لافتا إلى البدء فى مشروع التشخيص عن بعد لأهالينا فى المناطق البعيدة فى ١٥٠ وحدة صحية.

 

وأضاف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،أنه تم البدء فى منظومة الامتحانات الرقمية مع ٢٧ جامعة فى كليات الطب و العلوم.

 

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد تم فتح حساب بنكى فى هيئة البريد بلغ عددهم نحو ٢.٥ مليون حساب فى إطار التحول إلى مجتمع غير نقدى.


الاتصالات

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التحول الرقمي

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مصر الرقمية

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