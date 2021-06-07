وزير الاتصالات : الحكومة فى العاصمة الإدارية ستكون "حكومة نوعية لا ورقية"

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية كأول جامعة متخصصة لتحقيق نقلة نوعية على مستوى الشباب فى قطاع الاتصالات، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع جامعة بردو الأمريكية للإشراف على الجامعة لضمان مستوى خريجين عالمى قادر على المنافسة إقليميا ودوليا.

وأضاف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال ندوة لمجلس الأعمال الكندى المصري، أن قدرة الجامعة نحو 10 آلاف طالب، وكذلك هناك مبادرة بُناة مصر الرقمية لإتاحة مجموعة من برامج التدريب من خلال جامعات عالمية وبعدها تدريب مع 9 شركات عالمية للاطلاع على إدارة العمل فى هذه الشركات.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا، إلى أن انتقال الحكومة إلى العاصمة سيكون انتقالا نوعيا فى طريقة عمل الحكومة لتكون حكومة لا ورقية، حيث سيتلقى المواطن خدمة بدون الحصول على أوراق لتقديمها لجهة أخرى، ولكن تكون حكومة واحدة بشباك واحد، موضحا أنه سيتم تنميط دورات العمل داخل الوزارات ولدينا 765 تطبيقا سيتم تحويلها إلى السحابة الحوسبية، تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية.