اليوم السابع
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وزارة العدل الأمريكية تعلن استعادة ملايين دُفعت في هجوم فدية خط "كولونيال"

الإثنين، 07 يونيو 2021 10:49 م
وزارة العدل الأمريكية تعلن استعادة ملايين دُفعت في هجوم فدية خط "كولونيال" جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الإثنين أنها استعادت ملايين من العملات المشفرة، التي تم دفعها لمجموعة إلكترونية إجرامية متورطة في هجوم فدية، تسبب في تعطيل خط أنابيب كولونيال.

 

وقال مسئولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، إنهم تمكنوا من استرداد 2.3 مليون دولار من عملة بتكوين التي تم دفعها. وقالت ليزا موناكو، نائبة المدعي العام بوزارة العدل: "اليوم قلبنا الأمور على DarkSide" ، والحكومة صادرت الأموال بأمر من المحكمة.

 

وفي الشهر الماضي ، أطلقت مجموعة إلكترونية إجرامية تعرف باسم DarkSide هجومًا كاسحًا باستخدام برامج الفدية على خط أنابيب كولونيال. وأكد أكبر خط أنابيب للوقود في البلاد أنه دفع 4.4 مليون دولار لعصابة من المتسللين الذين اقتحموا أنظمة الكمبيوتر وأوقفوها عن العمل.

 

وقالت شبكة "سى إن بى سى " الأمريكية إن الهجوم الإلكتروني أجبر الشركة على إغلاق ما يقرب من 5500 ميل من خط أنابيب الوقود الأمريكى ، مما أدى إلى تعطيل ما يقرب من نصف إمدادات الوقود في الساحل الشرقي وتسبب في نقص البنزين في الجنوب الشرقي.

 

وتتضمن هجمات برامج الفدية برامج ضارة تقوم بتشفير الملفات على جهاز أو شبكة مما يؤدي إلى تعطل النظام. وعادة ما يطلب المجرمون الذين يقفون وراء هذه الأنواع من الهجمات الإلكترونية فدية مقابل الإفراج عن البيانات.

 

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي في السابق ضحايا هجمات برامج الفدية من أن دفع فدية قد يشجع على المزيد من الأنشطة الضارة.

 

وبعد هجوم DarkSide ، أخبر الرئيس جو بايدن المراسلين أن الولايات المتحدة ليس لديها حاليًا معلومات استخباراتية تربط هجوم الفدية التابع للمجموعة بالحكومة الروسية.

 

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي للصحفيين قبل القمة: "ستكون رسالة الرئيس هي أن الدول المسئولة لا تأوي مجرمي برامج الفدية، ويجب على الدول المسئولة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد شبكات برامج الفدية هذه".

 

ولكن إدارة بايدن تضغط أيضًا على القطاع الخاص لتعزيز دفاعاته ضد برامج الفدية.

 

 


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