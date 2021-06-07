هل يمكن تأجيل علاج مرضى السرطان وسط تفشى فيروس كورونا؟

كتب - محمود جلال

تسببت الموجة الثالثة من فيروس كورونا فى قلق مرضى السرطان بشأن علاجهم ورعايتهم، كجزء من الحد من فيروس كورونا، وتم فرض بعض القيود على الجمهور، مما يجعل من الصعب على مرضى السرطان إجراء اختبارات وعلاجات منتظمة ومع ذلك، لا ينبغي أن يتوقف علاج السرطان حتى أثناء هذه الجائحة، في هذا التقرير، نشرح كيف يمكن علاج السرطان وسط تفشى فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

لماذا لا يجب تأجيل علاج السرطان؟

- كلما تم اكتشاف السرطان مبكرًا، كلما أمكن إدارته بشكل أسرع.

- قد يؤدي التأخير في بدء العلاج إلى تحويل السرطان القابل للشفاء إلى سرطان عضال.

- يمكن أن يؤدي الاستمرار في علاج السرطان أو تأخيره إلى تطور السرطان الذي يتم التحكم فيه جيدًا.

- قد يصبح السرطان غير قابل للجراحة إذا تأخرت جراحة السرطان مما يؤدى إلى نتائج أسوأ.

- قد يؤدي وجود فجوة كبيرة في العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي إلى جعل العلاج أقل فعالية.

- يمكن لطبيب الأورام أن يرشدك إلى كيفية العلاج وفقًا للوضع الحالي بحيث يمكنك متابعة العلاج أو بدء العلاج.