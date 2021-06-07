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"ها آرتس": التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحلول الاثنين المقبل

الإثنين، 07 يونيو 2021 06:14 م
"ها آرتس": التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحلول الاثنين المقبل يائير لابيد
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، أكد أن التصويت على الحكومة الجديدة سيكون مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الكنيست ياريف ليفين أعلن رسميًا أنه تم إبلاغه من قبل رئيس الحكومة المكلف يائير لابيد بأنه تم الاتفاق على حكومة جديدة، وأبلغ النواب بأنه سيتم إجراء تصويت على الثقة بحلول يوم الاثنين المقبل.

وأكد ليفين أن الموعد المحدد لأداء الحكومة الجديدة لليمين سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وعقد قادة الائتلاف للأحزاب الثمانية التي تشكل الحكومة القادمة أمس الأحد أول اجتماع منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة.

ويأتي الاجتماع الأول لقادة ثمانية أحزاب تشكل الحكومة الإسرائيلية القادمة قبل التصويت في الكنيست على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة المتوقع خلال الأيام القادمة.

 

 

 


الكنيست

إسرائيل

تل أبيب

الحكومة الإسرائيلية الجديدة

يائير لابيد

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