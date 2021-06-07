اليوم السابع
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ننشر صور ماكينات مصانع الغزل والنسيج الجديدة الواردة من سويسرا

الإثنين، 07 يونيو 2021 10:11 م
ننشر صور ماكينات مصانع الغزل والنسيج الجديدة الواردة من سويسرا جانب من الماكينات
كتب عبد الحليم سالم

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انتهت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس من تركيب أول ماكينات حديقة واردة من سويسرا لتزويد المصانع الجديدة بها، وذلك فى إدارة التدريب بشركة مصر  للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك تمهيدا لافتتاح برنامج التدريب غدا الثلاثاء.
ويتكلف مشروع تطوير شركات العزل والنسيج والقطن نحو 22 مليار جنيه، ومن المتوقع افتتاحه منتصف العام المقبل.
 
تركيب الماكينات الحديثة
تركيب الماكينات الحديثة

تركيب الماكينات
تركيب الماكينات

خط الانتاج
خط الانتاج

ماكينات حديثة
ماكينات حديثة

ماكينة الغزل
ماكينة الغزل
وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من تركيب ماكينات خط التدريب، وهى نفس الماكينات التى سيتم تركيبها فى المصانع بالمحلة، لبدء تدريب العاملين عليها وإطلاق البرنامج خلال ساعات، مضيفا أن الماكينات الجديدة من طراز ريتر السويسرى، ستكون اساس المصانع الجديدة، وبما يتماشى مع تقوية وتأهيل السواعد الفنية، باعتبارها أساس الصناعة.
 
 

القابضة للغزل

وصول ماكينات الغزل الجديدة

قطاع الاعمال العام

شركة غزل المحلة

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