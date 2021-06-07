نظام غذائى جديد يقلل أعراض التهاب الأمعاء.. تعرف عليه

كتبت ميرفت رشاد

أظهرت دراسة حديثة حول نظام غذائي جديد يسمى نظام IBD-AID الغذائي أنه قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء، ويركز النظام الغذائي على تصحيح توازن بكتيريا الأمعاء مع الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك، ووفقًا للدراسة أفاد 61.3 % من الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي لمدة 8 أسابيع على الأقل انخفاضًا ملحوظًا في شدة الأعراض، بحسب ما ذكر موقع "Healthline".

وغالبًا ما يتم الخلط بين الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء (IBD) بشأن الأطعمة التي قد تخفف الأعراض وأيها قد يزيدها سوءًا، وبناءً على الأبحاث الطبية ، لا توجد خطة واحدة تقدم الراحة بشكل نهائي، وقد أظهرت دراسة حديثة حول نظام غذائي جديد يسمى نظام IBD-AID الغذائي أنه قد يساعد فى تجاوز التهاب الأمعاء.

وقال الدكتور ديفيد سسكيند ، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي إن النظام الغذائي له تأثير كبير على مرض التهاب الأمعاء ، ولا يقتصر تأثير النظام الغذائي على أعراض المرضى فحسب ، بل على عملية الالتهاب نفسها.

وأضاف أن دراسة تجربة IBD-AID ، أجريت على 19 شخصًا يعانون من مرض كرون الخفيف إلى الحاد أو التهاب القولون التقرحي ، وهي أشكال من مرض التهاب الأمعاء، من بينهم ، أفاد 61.3 % من النظام الغذائي لمدة 8 أسابيع على الأقل بانخفاض ملحوظ في شدة الأعراض.

وعندما قام الباحثون بتقييم عينات البراز ، وجدوا أن أولئك الذين استمروا على النظام الغذائي لديهم زيادة في البكتيريا الجيدة التي تعزز الهدوء والاستجابة الإيجابية للجهاز المناعي.

ويعتمد النظام الغذائي على الأبحاث التي تظهر أن الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء يعانون من خلل في بكتيريا الأمعاء.

النظام الغذائي IBD-AID

عندما يعاني الأشخاص من أعراض شديدة ، فإنهم يلتزمون بأطعمة من قائمة المرحلة الأولى من النظام الغذائي، ويشمل ذلك الزبادي واللحوم المطحونة والحساء المهروس والعصائر.

ومع تحسن الأعراض ، يمكنهم دمج الأطعمة من قائمة المرحلة الثانية التي تتضمن الخضر ، ثم بعد ذلك إضافة عناصر في قائمة المرحلة الثالثة التي تشمل الفاصوليا الكاملة والمحار.

كيف يؤثر النظام الغذائي على مرض التهاب الأمعاء

تختلف توصيات النظام الغذائي بناءً على ما إذا كان الشخص مصابًا بداء الأمعاء الالتهابي نشط أو خامل ، وما نوع مرض التهاب الأمعاء لديهم ، وأكد الدكتور ماثيو سيوربا ، مدير برنامج IBD في كلية الطب بجامعة واشنطن، أنه يمكن تعديل النظام الغذائي لتخفيف بعض أعراض مرض التهاب الأمعاء، مضيفا: "على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي الحد من الألياف غير القابلة للذوبان في النظام الغذائي إلى تخفيف الانزعاج البطني".

وأكد أنه يجب على الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء تجنب الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الخضروات النيئة ومعظم الفواكه النيئة والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، يجب عليهم أيضًا تجنب اللحوم الليفية القاسية.

وأوضح أنه يجب أن يكون التركيز أثناء التهاب الأمعاء على مصادر البروتين الطري ، مثل الأسماك والدجاج والبيض وزبدة الجوز واللبن الزبادي اليوناني ، جنبًا إلى جنب مع الحبوب المكررة والخضروات المقشرة والمطبوخة جيدًا ، وبعض الفواكه ، مثل الموز .

وأوصى سيوربا، الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء باتباع نظام غذائي منخفض الألياف إلى أجل غير مسمى.

ويمكن أن توفر الحبوب الكاملة الكثير من الفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامينات ب والمغنيسيوم، و لا يوصي بالحبوب الكاملة أثناء التهاب الأمعاء ، لكن الحبوب المكررة ، مثل الأرز الأبيض ، يمكن تحملها جيدًا ويمكن أن تكون مفيدة لمن يعانون من الإسهال .