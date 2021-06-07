اليوم السابع
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نجار مسلح يقتل زوج شقيقته لخلافات بينهما بالمحلة

الإثنين، 07 يونيو 2021 11:50 م
نجار مسلح يقتل زوج شقيقته لخلافات بينهما بالمحلة جثة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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أقدم نجار مسلح مقيم قرية بلقينا مركز المحلة بمحافظة الغربية على قتل زوج شقيقته بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله الواقعة.

 

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بمقتل نجار مسلح بقرية بلقينا.

 

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المحلة لمكان البلاغ وتبين مقتل نجار مسلح على يد شقيق زوجته والذى يعمل نجار مسلح بسبب خلافات بينهما.

 

حيث قام المتهم باستدراج المجنى عليه لمنزله بالقرية، وسدد له طعنتين نافذتين أودت بحياته فى الحال، بسبب خلافات بينهما، تم ضبط المتهم واقتياده لمركز المحلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

 
 

مدير امن الغربية

المحلة

مشاجرة

قرية بلقينا

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