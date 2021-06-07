ميركل تدافع عن وزير صحة ألمانيا بعد اتهامه بتوزيع أقنعة رديئة على المشردين

كتبت: هناء أبو العز

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت، عن وزير الصحة ينس سبان، ضد مزاعم بشأن توزيع أقنعة كورونا رديئة على الأشخاص ذوي الإعاقة والمشردين.

وقالت ميركل اليوم الإثنين، فى تصريحات نقلتها صحيفة زيتنج الألمانية، إن المزاعم غير حقيقية، ويحاول الحزب الاشتراكي الديمقراطي؛ وضع سياسة الوباء في صورة سيئة.

وقالت ميركل: "كلنا نؤيد ينس سبان" وحجج وزارة الصحة الاتحادية قوية للغاية. واتهامات الحزب الاشتراكى تفتقر إلى أي أساس مادي. وتحدثت عن محاولة "إحداث ضرر من خلال مزاج سلبي، وهذا بعيد كل البعد عما يسمى الشركة الجيدة".

من جانبه انتقد أرمين لاشيت المرشح لمنصب المستشار فى انتخابات سبتمبر المقبل مايحدث قائلًا: "هذه محاولة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي لجمع النقاط بحملات سلبية، وهي غير مجدية".

كان سبان قد رفض بشدة هذه المزاعم وأضاف: "بالمناسبة ، كانت فكرة وزارة العمل نفسها أن توزع أقنعة مع وحدة خاصة للمشردين ومساعدة الاندماج، ومن الأهمية بمكان أن كل ما تفعله الحكومة يتعلق بأقنعة آمنة وتضمن الحماية ضد العدوى و تم فحص جميع الأقنعة التي تم توزيعها بدقة لهذا الغرض.