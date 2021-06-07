"موديرنا" تطلب الموافقة الأوروبية على استخدام لقاحها للأطفال من سن 12 عامًا

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طلبت شركة "موديرنا"، موافقة الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروربي على استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع الأطفال من سن 12 عامًا، وذلك فيما تتوسع عملية طرح اللقاحات لتشمل السكان الأصغر سنًا.

وذكرت شركة الأدوية الأمريكية - في بيان أوردته على موقعها الرسمي اليوم /الإثنين/ - أنها تقدمت بطلب إلى وكالة الأدوية الأوروبية للحصول على ترخيص لاستخدام لقاحها مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، بعد أن أظهرت التجارب السريرية فعاليته بنسبة 100 %.

وتعد "موديرنا" ثاني شركة أدوية تسعى لتوسيع نطاق استخدام لقاحها في الاتحاد الأوروبي بعد حصول "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتك" على الموافقة على استخدام لقاحهما للأطفال في مايو الماضي .. وكلا اللقاحين يعتمد على تقنية mRNA.

وذكرت شركة "موديرنا" أنها تقدمت أيضًا بطلب للحصول على ترخيص في كندا، وستقدم بياناتها إلى الجهات التنظيمية الأمريكية قريبًا أيضًا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان بانسل - في بيان - "نظل ملتزمين بالقيام بدورنا للمساعدة في إنهاء جائحة كوفيد-19".