ممثل الإمام الطيب فى حفل تكريم المطران منير حنا: حريص على الحوار مع الأزهر

كتب: محمد الأحمدى - هديل البنا

أكد الشيخ محمد أبو زيد الأمير ممثل شيخ الأزهر فى حفل تكريم المطران منير حنا ، على أهمية الخدمات التى قدمها المطران منير للكنيسة وللمجتمع من خلال مشروعاته المتعددة مثل معًا من أجل مصر بالإضافة إلى حرصه على الحوار مع الأزهر وبقية المؤسسات الدينية.

وأرسلت الكنيسة الكاثوليكية الوكيل البطريركي الأب بيشوي فوزي، الذي أكد أنه خدم في المنوفية، حيث عرف المطران منير أثناء خدمته كمدير مستشفى منوف، وقد كان محبًا للجميع.

بينما أوفدت الكنيسة الإنجيلية القس الدكتور رفعت فتحي الذى أشاد بخدمة المطران منير في الكنيسة، حيث عاش حياة التقوى مقدمًا أبياتًا من الشعر العربي في مدح المطران.

كما أشاد الأب دمسكينوس ممثل الروم الأرثوذكس بخدمة المطران منير حنا في مجلس كنائس مصر، مشيرا إلى أنه ساعد في تأسيسه وبتلكالروح المسكونية التي يتمتع بها.

فيما قدم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية الشكر للمطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية على خدمته الطويلة للطائفة، مؤكدا أن دفاعه عن طائفته كان دائمًا محل تقدير.

وأضاف خلال حفل تكريم المطران منير حنا بكاتدرائية جميع القديسين: رأيتك في ظروف بالغة التعقيد وشديدة الحساسية ووجدتك أنتأنت عندما تتحدث عن القدس بشجاعة واستنارة ومحبة للجميع.

وقال الفقي: حرصت الحضور لأحيي صديقا عزيزا وأرحب بك دائمًا في مكتبة الإسكندرية دائمًا أنت وأبناء طائفتك.

كانت كاتدرائية جميع القديسين قد بدأت احتفالاتها لخدمة تكريم المطران منير حنا حيث أضاءت الكاتدرائية أنوارها التي تضاء فيالاحتفالات الكبرى واستقبلت على مدار اليومين الماضيين عددا غير قليل من رؤساء أساقفة الكنيسة حول العالم أبرزهم جوسيا فيرون الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في العالم وجاستن بادى رئيس أساقفة جنوب السودان ورئيس اتحاد كنائس جنوبالكرة الأرضية وحزقيال كوندو رئيس أساقفة السودان وفولى بيتش رئيس أساقفة إقليم الكنيسة الأنجليكانية بأمريكا الشمالية.