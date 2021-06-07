مصر تشارك فى دورة مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات لعام 2021

كتبت هبة السيد

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2021 وفى مشاورة أعضاء مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2021 المنعقدة في الفترة من 8 إلى 18 يونيو عبر الإنترنت.

ويلعب المجلس دور الهيئة الحاكمة للاتحاد في الفترات التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، ويتمثل هذا الدور في النظر في قضايا سياسات الاتصالات على اتساعها للتأكد من أن أنشطة الاتحاد وسياساته واستراتيجياته تستجيب بشكل كامل لبيئة الاتصالات الحالية الدينامية وسريعة التغير.

وستناقش المشاورة التقرير بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد وأنشطته للفترة 2020-2021 ومشروع الخطة التشغيلية الرباعية للأمانة العامة للفترة 2021-2024، بالإضافة إلى متابعة الأعمال التحضيرية الخاصة ببعض الأحداث الهامة بالاتحاد مثل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 والمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 ومؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 وأيضًا اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات.

وعلاوة على ذلك، ستتولى المشاورة النظر في التقرير بشأن نتائج أنشطة فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، وتقارير فريق العمل المعني بحماية الأطفال على الخط وفريق العمل المعني باللغات. وتتضمن أجندة المشاورة أيضًا متابعة مبادرة التحول الرقمي ومشروع سياسة الاتحاد بشأن إمكانية النفاذ من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة.