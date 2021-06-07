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مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى على نقطة تفتيش بأمن سبها الليبية

الإثنين، 07 يونيو 2021 01:18 م
مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى على نقطة تفتيش بأمن سبها الليبية وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها الليبية مساء أمس، وأسفر عن وفاة ضابطين ليبيين وإصابة أربعة آخرين.

 

وتتقدم مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها لليبيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوى الضحايا فى هذا المُصاب الأليم، مُتمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين.

 

كما تؤكد مصر مُجددًا على وقوفها الكامل مع ليبيا الشقيقة ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها فى مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

 

 


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