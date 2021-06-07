محافظة القاهرة تطور شوارع مسار آل البيت.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير شارع عبدالمجيد اللبان بحي السيدة زينب وشارع الأشراف بحي الخليفة، وأعمال تطوير مسجد السيدة رقية، كما تابع مشروع الصرف الصحي بمنطقة مسجدى السيدة رقية والسيدة سكينة وذلك لمعالجة تسريب المياه الجوفية بالمنطقة، وتطوير الصرف الصحي بها باعتبارها من المناطق الأثرية ذات الطابع الإسلامي والديني بالعاصمة.

وتزخر محافظة القاهرة بتنوع كبير فى المعالم السياحية ومن بينها الآثار الإسلامية، ومنها مزارات آل البيت، مثل مساجد السيدة عائشة والسيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة وغيرها الكثير، وتسعى محافظة القاهرة إلى تطوير مسارات هذه المزارات والتي تشهد زيارات كثيرة.



وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المحافظة تسعى جاهدة لاستكمال ما بدأته من إحياء مسار آل البيت وإبراز قيمتها والذي يترتب عليه جذب السياحة الداخلية والخارجية وإظهار اللمسة الجمالية حيث تم عرض المشروع على المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بجلسته الأخيرة وتمت الموافقة على قبول كافة أعمال المشاركة المجتمعية .



وأضافت نائب المحافظ، أنه ضمن مقترحات التطوير الخاصة بالمسار مقترح تطوير شارع عبد المجيد اللبان ويتمثل في إعادة التأهيل العمراني للشارع لأنه يعتبر المحور الرئيسي لسير المركبات لعمل جوله مسار آل البيت والتي تربط بين مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة.



وأوضحت، أنه سيتم إعادة تصميم الساحة المجاورة لمسجد السيدة زينب شارع بورسعيد حيث إن مسجد السيدة زينب ذو الطابع المعماري المميز كذلك سيتم تطوير شارع السد وساحة السد ، مشيرة إلى أن المسار يبدأ من مسجد السيدة زينب وينتهي عند مسجد السيدة عائشة





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محافظ القاهرة يتفقد تطور شوارع مسار آل البيت محافظ القاهرة يتفقد تطور شوارع مسار آل البيت



محافظ القاهرة يتفقد تطور شوارع مسار آل البيت





محافظ القاهرة يتفقد تطور شوارع مسار آل البيت





محافظ القاهرة يتفقد تطور شوارع مسار آل البيت



جانب من الجولة جانب من الجولة









