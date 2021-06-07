مالطا تسجل "صفر" إصابات بفيروس "كورونا" لأول مرة منذ 11 شهرًا

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أعلن وزير الصحة في مالطا كريس فيرن، اليوم الإثنين، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأول مرة منذ 11 شهرا.

وكتب فيرن في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية، "اليوم هو أول يوم لا يتم فيه تسجيل حالات إصابة منذ الصيف الماضي، ومن الضروري أن نحافظ على الانضباط والمسئولية".

كانت مالطا قد سمحت بإعادة فتح الحانات ودور السينما والمسارح؛ كجزء من جدول زمني حكومي لتخفيف القيود التي تم الإعلان عنها قبل أشهر للحد من تفشي الفيروس.

وتلقى 75% على الأقل من سكان جزيرة مالطا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس، بينما تلقى أكثر من 50% جرعتي اللقاح حتى الآن.