اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 يونيو 2021 05:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مالطا تسجل "صفر" إصابات بفيروس "كورونا" لأول مرة منذ 11 شهرًا

الإثنين، 07 يونيو 2021 12:51 م
مالطا تسجل "صفر" إصابات بفيروس "كورونا" لأول مرة منذ 11 شهرًا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير الصحة في مالطا كريس فيرن، اليوم الإثنين، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأول مرة منذ 11 شهرا.
 
وكتب فيرن في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية، "اليوم هو أول يوم لا يتم فيه تسجيل حالات إصابة منذ الصيف الماضي، ومن الضروري أن نحافظ على الانضباط والمسئولية".
 
كانت مالطا قد سمحت بإعادة فتح الحانات ودور السينما والمسارح؛ كجزء من جدول زمني حكومي لتخفيف القيود التي تم الإعلان عنها قبل أشهر للحد من تفشي الفيروس.
 
وتلقى 75% على الأقل من سكان جزيرة مالطا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس، بينما تلقى أكثر من 50% جرعتي اللقاح حتى الآن.

مالطا

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة